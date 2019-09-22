صدارة الليغا .. ملخص نتيجة مباراة برشلونة وغرناطة 0-2 في الدوري الاسباني بحضور ميسي

ملخص نتيجة مباراة برشلونة وغرناطة اليوم، أحتل غرناطة صدارة ترتيب الدوري الأسباني بعد الفوز المفاجئ على برشلونة بهدفين مقابل لا شئ في الجولة الخامسة من مباريات الليغا، فيما استقر رصيد برشلونة عند النقطة السابعة التي كان عليها قبل الجولة، وسجل اهداف غرناطة، رامون عزيز في الدقيقة الثانية من اللقاء، ثم أضاف فاديلو الهدف الثاني في الشوط الثاني الدقيقة 66 من ركلة جزاء.

تشكيلة برشلونة اليوم الرسمية، تشهد تواجد ميسي أحتياطي عكس المتوقع، تير شتيغن، خط الدفاع: جونيور – لينجليت – بيكيه – سيميدو، الوسط: دي يونج – راكيتيتش – روبرتو، ثلاثي الهجوم: جريزمان – بيريز – سواريز.

ملخص نتيجة مباراة برشلونة وغرناطة

ومن المقرر أن يدفع أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة بالنجم ليونيل ميسي في الشوط الثاني للقاء.