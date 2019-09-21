الان تتابع «عاش سلمان ملكنا عاش سلمان».. جماهير كويتية تحتفل باليوم الوطني السعودي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر فيديو أظهر جماهير كويتية تحتفل باليوم الوطني السعودي في أثناء مباراة فريقي القادسية والعربي الكويتيين. ورددت الجماهير الكويتية في الفيديو “عاش سلمان ملكنا عاش سلمان”، وعلت الأصوات بالهتافات المؤيدة للقيادة والشعب السعودي.

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