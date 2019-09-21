شكرا لقرائتكم خبر عن غرناطة يهزم برشلونة بثنائية نظيفة ويتصدر الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط فريق برشلونة في فخ الهزيمة أمام مضيفه غرناطة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب لوس كارمينيس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليجا».
استمرت معاناة فريق نادي برشلونة خارج الأرض، بعدما تلقى هدفاً مبكراً في الدقيقة 2 عن طريق لاعب غرناطة رامون عزيز.
وفي الشوط الثاني أشرك فالفيردي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والصاعد أنسو فاتي، اللذين لم يضيفا أي جديد حتى أحرز فاديلو الهدف الثاني لغرناطة في الدقيقة 66، من ضربة جزاء.
بتلك النتيجة يحتل برشلونة المركز السابع برصيد 7 نقاط، بينما ارتفع رصيد غرناطة للنقطة 10 محتلا صدارة ترتيب الدوري مؤقتًا.
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