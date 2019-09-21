اخبار الرياضه

غرناطة يهزم برشلونة بثنائية نظيفة ويتصدر الدوري الإسباني

0 نشر
إيهاب بركات 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن غرناطة يهزم بثنائية نظيفة ويتصدر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط فريق برشلونة في فخ الهزيمة أمام مضيفه غرناطة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب لوس كارمينيس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليجا».

Advertisements

استمرت معاناة فريق نادي برشلونة خارج الأرض، بعدما تلقى هدفاً مبكراً في الدقيقة 2 عن طريق لاعب غرناطة رامون عزيز.

وفي الشوط الثاني أشرك فالفيردي النجم الأرجنتيني ليونيل والصاعد أنسو فاتي، اللذين لم يضيفا أي جديد حتى أحرز فاديلو الهدف الثاني لغرناطة في الدقيقة 66، من ضربة جزاء.

بتلك النتيجة يحتل برشلونة المركز السابع برصيد 7 نقاط، بينما ارتفع رصيد غرناطة للنقطة 10 محتلا صدارة ترتيب الدوري مؤقتًا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غرناطة يهزم برشلونة بثنائية نظيفة ويتصدر الدوري الإسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا