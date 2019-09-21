بيراميدز يقسو على إنبي برباعية نظيفة في الجولة الأولى بالدوري (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز فوزًا كبيرًا على نظيره إنبي بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.
أحرز أهداف بيراميدز عمر جابر في الدقيقة 29، وعبدالله السعيد ثنائية في الدقيقتين 55، و68 من ركلة جزاء.
وقبل نهاية المباراة في الدقيقة 80 احتسب الحكم محمد معروف ركلة جزاء أخرى لبيراميدز، نجح محمد فاروق في تسجيلها لينتهي اللقاء بفوز بيراميدز برباعية نظيفة.
بتلك النتيجة يتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن المقاولون والإسماعيلي، بينما يتذيل إنبي ترتيب المسابقة.
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