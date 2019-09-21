نتائج مباريات الدوري المصري الممتاز اليوم السبت 21/9/2019

السبت 21 سبتمبر 2019 انتهت اليوم السبت 21 سبتمبر ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الأولى من افتتاح بطولة الدوري المصري الممتاز.

أهم مباريات اليوم بالدوري المصري الممتاز ويعتبر أهم مباراة في مباريات اليوم الثلاثة بالدوري المصري الممتاز مباراة بيراميدز المصري ونظيره إنبي والتي انتهت بفوز الأول بأربعة أهداف مقابل لا شئ. نتائج مباريات اليوم بالدوري المصري المصري الممتاز طلائع الجيش × المقاولون العرب وانتهت هذه المباراة بفوز المقاولون العرب بهدف نظيف سجله محمد سالم. Advertisements الإسماعيلي × الجونة بينما انتهت هذه المباراة بفوز الإسماعيلي بهدف مقابل لا شئ سجله محمد ناجي جدو بالخطأ في مرماه. بيراميدز × إنبي وقد انتهت المباراة بفوز بيراميدز برباعية نظيفة سجلها كل من عمر جابر وعبد الله السعيد ومحمد فاروق. متصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وبنتائج مباراة اليوم في افتتاحية الدوري المصري الممتاز يتصدر نادي بيراميدز جدول ترتيب الدوري حتى الآن برصيد 3 نقاط.

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