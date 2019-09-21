شكرا لقرائتكم بيراميدز يستهل مسيرته بالدورى برباعية فى إنبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق بيراميدز الفوز برباعية نظيفة على إنبي ليقهر الفريق البترولي فى الجولة الأولي للدورى فى اللقاء الذى أقيم باستاد الدفاع الجوي ليحصد أول ثلاث نقاط فى الدوري يتصدر بهم جدول الترتيب متفوقا على الإسماعيلي و المقاولون بفارق الأهدف.

أحرز أهداف بيراميدز عمر جابر فى الدقيقة 28 و عبدالله السعيد " هدفين " فى الدقيقة 55 و 68 و محمد فاروق فى الدقيقة 79 .

كان الإسماعيلي قد فاز على الجونة 1 / 0 ، بينما فاز المقاولون علي طلائع الجيش 1 / 0 .

بدأ بيراميدز بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: أحمد الشناوى.

خط الدفاع: رجب بكار، عبد الله بكرى، ويلفريد كانون، محمد حمدى.

خط الوسط: عمر جابر، محمد فتحى، عبد الله السعيد، إبراهيم حسن، إيريك تراورى.

خط الهجوم: محمد فاروق.

جاء تشكيل إنبى كالتالى:

حراسة المرمى: محمود جاد.

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خط الدفاع: على فوزى، رامى صبرى، إبراهيم يحيى، أحمد عبد العزيز.

خط الوسط: محمد أشرف روقة وحميد ماو وأمامهما محمد بسيونى وأحمد شكرى ومحمد شريف.

خط الهجوم: عمر بسام.

يذكر أن محمد شريف المتواجد بشكل أساسى فى تشكيل إنبى أمام بيراميدز يعد أحدث صفقات الفريق البترولى بعدما تم ضمه فى نهاية فترة الانتقالات الصيفية على سبيل الإعارة من الأهلى.

الشوط الأول :

بدأت احداث الشوط الأول بسيطرة واستحواذ تام للاعبي بيراميدز بفضل تحركات عمر جابر و عبدالله السعيد و اريك تراوري، وكان الأكثر خطورة على مرمى إنبي، وأهدر لاعبيه أكثر من 4 أهداف مؤكدة عن طريق تسديدات من عمر جابر و عبدالله السعيد و إبراهيم حسن.

ومرر عبدالله السعيد كرة أرضية لعمر جابر الذى يتوغل لحدود منطقة الجزاء لإنبي و يسددها قوية تصطدم بقدم رامي صبري مدافع إنبي وتخدع حارس إنبي معلنا عن الهدف الاول لبيراميدز.

الشوط الثاني :

مع بداية الشوط الثاني ، ضغط لاعبو إنبي علي بيراميدز وكاد رامي صبري من إحراز هدف التعادل فى الدقيقة 46 بعد رأسية من ضربة ركنية يخرجها محمد حمدي ببراعة ، ويواصل الفريق البترولي الضغط لدقائق معدودة بعدها تعود السيطرة لفريق بيراميدز الذى أمطر شباك إنبي بثلاثة أهداف عن طريق المخضرم عبدالله السعيد من ضربة جزاء فى الدقيقة 55 ثم هدفه الثاني له و الثالث لبيراميدز من جملة رائعة بعد تمريرة بين عمر جابر و إسلام عيسي و رجب بكار ، ويختتم محمد فاروق أهداف بيراميدز من ضربة جزاء في الدقيقة 79 ويستمر الضغط بعدها من بيراميدز لينتهي اللقاء بفوز كبير برباعية على انبي.