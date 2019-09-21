شكرا لقرائتكم رامي ربيعة يظهر فى مران الأهلى استعدادا لسموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد مران الأهلي اليوم ببرج العرب، مشاركة رامي ربيعة مدافع الفريق في المران بالكامل ليعلن جاهزيته لمواجهة سموحة المقرر اقامتها بعد غداً الاثنين في افتتاح مباريات الفريق الأحمر في بطولة الدوري العام، ليصبح جاهزا لمجاورة ايمن اشرف في دفاع الأهلي امام الفريق السكندري.

ويعاني الأهلي من غيابات بالجملة على مستوى خط الدفاع، في ظل تأكد غياب محمود متولي وياسر ابراهيم قلبي دفاع الفريق عن مواجهة سموحة بداعي الاصابة.

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فيما اكد الجهاز الطبي ان حالة عمرو السولية تحسنت بشكل كبير لترتفع اسهمه في المشاركة امام سموحة بعد تعرضه لكدمة في وجه القدم خلال مباراة الزمالك بمباراة السوبر المحلي، التي حسمها الفريق الأحمر بثلاثة اهداف مقابل هدفين.

وشهد المران ظهور محلل الأداء السويسري الجديد شعيب والذي لديه اصول عربية ويجيد التحدث باللغة العربية بعد انضمامه بشكل رسمي للجهاز الفني.