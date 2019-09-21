شكرا لقرائتكم الإتحاد السكندري يحشد قوته الضاربة لمواجهة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختار طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندرى 20 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الزمالك بعد غدا الإثنين باستاد بتروسبورت فى الجولة الأولى للدورى الممتاز . وجاءت القائمة على النحو التالى : حراسة المرمى : عماد السيد – محمود الزنفلى Advertisements الدفاع : محمود رزق – محمد انور – إسلام جمال – مروان النجار – السيد سالم – محمود شعبان – صبرى رحيل – اسامة العزب الوسط : نور السيد – كريم الديب – نبيل مانجا – هشام محمد – أحمد حجى – خالد الغندور – أيمن غباشى الهجوم : جدو – خالد قمر – إيمانويل اوكوى

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