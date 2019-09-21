شكرا لقرائتكم على ماهر بعد فوز بيراميدز على إنبي :"عمرى ما اتغلبت 4 قبل كده"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر على ماهر المدير الفنى لإنبى، عن حزنه الشديد بعد خسارة فريقه أمام بيراميدز بنتيجة 4/0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت، على استاد الدفاع الجوى، فى إطار منافسات الجولة الأولى بمسابقة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2019 - 2020.

أحرز أهداف بيراميدز كلاً من عمر جابر فى الدقيقة 28 و عبدالله السعيد " هدفين " فى الدقيقة 55 و 68 و محمد فاروق فى الدقيقة 79 .

قال ماهر خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفى: "عمرى ما تغلبت 4 قبل كده، لكن كل شئ وارد فى كرة القدم، والحمد لله أننا تلقينا درسًا مبكرًا فى بداية المسابقة، خاصة وأن المنافسة ستكون شرسة جدًا بين جميع الفرق".

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أضاف المدير الفنى لإنبى أن جميع الفرق استعدت بقوة للمنافسة فى الموسم الحالى، مشددًا على ضرورة عدم تكرار السيناريو الذى تعرض له فريق انبى فى الموسم الماضى، واستمرار الصراع مع شبح الهبوط للقسم الثانى.

أشار ماهر أن الفترة القادمة ستشهد علاج أخطاء مباراة بيراميدز والعمل على تحقيق نتائج إيجابية فى المباراة المقبلة الهامة أمام طلائع الجيش فى الأسبوع الثاني للدوري يوم الخميس المقبل.