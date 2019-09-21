شكرا لقرائتكم ديسابر بعد رباعية إنبى : هدفى تحقيق لقبي الدورى والكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز أنه سعيد بالفوز الكبير الذى حققه فريقه على حساب إنبي فى ضربة البداية للدوري الممتاز للموسم الجديد 2019 – 2020.

حقق فريق بيراميدز الفوز برباعية نظيفة على إنبي ليقهر الفريق البترولي فى الجولة الأولي للدورى فى اللقاء الذى أقيم باستاد الدفاع الجوي ليحصد أول ثلاث نقاط فى الدوري يتصدر بهم جدول الترتيب متفوقا على الإسماعيلي و المقاولون بفارق الأهداف.

أكد ديسابر فى تصريحات لقناة TIME SPORTS ضربة البداية دائماً مهمة ، مضيفاً أنه جاء إلى بيراميدز من أجل المنافسة على تحقيق لقب الدوري مع الأهلي و الزمالك والاستمرار فى صدارة جدول الترتيب إلى جانب تحقيق البطولة الكونفدرالية التى يشارك بها الفريق الموسم الجاري.

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أحرز أهداف بيراميدز كلاً من عمر جابر فى الدقيقة 28 و عبدالله السعيد " هدفين " فى الدقيقة 55 و 68 و محمد فاروق فى الدقيقة 79 .

كان الإسماعيلي قد فاز على الجونة 1 / 0 ، بينما فاز المقاولون علي طلائع الجيش 1 / 0 فى مباريات الجولة الأولي للدوري اليوم.