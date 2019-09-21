شكرا لقرائتكم عبدالله السعيد: الفوز الكبير على إنبى مفتاح عبور بلوزداد الجزائرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، عن سعادته بتحقيق الفوز بنتيجة 4/0 على إنبى فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت على استاد الدفاع الجوى، فى إطار منافسات الجولة الأولى بمسابقة الدورى الممتاز.

أضاف السعيد خلال تصريحاته لقناة "تايم سبورت" أن لاعبى بيراميدز والجهاز الفنى عزموا النية على تحقيق نتيجة جيدة أمام الفريق البترولى، لتصبح نقطة انطلاق قوية للفريق فى مسابقة الدورى، مؤكدًا إنه كان بالإمكان تسجيل أكثر من 4 أهداف فى شباك إنبى.

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تابع عبد الله السعيد حديثه، لافتًا إلى أن تلك النتيجة ستكون حافزا قويا للاعبين فى الدورى، وكذلك قبل مباراة العودة أمام بلوزداد الجزائرى فى دور منافسات دور الـ 32 بمسابقة كأس الكونفدرالية الأفريق، حيث انتهت مباراة الذهاب فى القاهرة بتعادل الفريقين 1/1.

وأبدى عبد الله السعيد رغبته الشديدة فى عودة الجماهير للمدرجات بمسابقة الدورى هذا الموسم، مؤكدًا أن وجودهم يزيد من حماس اللاعبين، ويجعلهم أكثر خبرة، مما يعود بالنفع على المنتخب الوطنى.