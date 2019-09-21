شكرا لقرائتكم تعرف على قائمة وادي دجلة المشاركة فى الدوري الممتاز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وضمت قائمة وادى دجلة كلاً من.. محمد عبد المنصف، خالد وليد، رجب عمران، خالد رضا، عبد الله محمود، محمود مرعى، عبد الرحمن بودى، أحمد سعيد، مروان حمدى، محمد هلال، اسحاقو يعقوبو، محمد عبد العاطى، بسام وليد، يوسف محرم، عمرو صالح، حسام عرفات، أحمد حسن، بوزاس فاسيلوس، عبد الكبير الوادى، إبراهيم عايش، رفيق كابو، أحمد رمضان بيكهام، عمر ميرا، حسين زكرى، ومحمد رضا.
ويستعد وادى دجلة بقيادة اليونانى تاكيس جونيس لمواجهة نظيره طنطا فى الخامسة والنصف مساء غدًا الأحد، على استاد بتروسبورت، فى اطار منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على قائمة وادي دجلة المشاركة فى الدوري الممتاز... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.