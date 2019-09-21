شكرا لقرائتكم تعرف على قائمة وادي دجلة المشاركة فى الدوري الممتاز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادى وادى دجلة، عن قائمة الفريق الكروى الأول التى تم اعتمادها من اتحاد الكرة، للمشاركة فى الموسم الجديد 2019 - 2020، والتى تضم 25 لاعبًا.

وضمت قائمة وادى دجلة كلاً من.. محمد عبد المنصف، خالد وليد، رجب عمران، خالد رضا، عبد الله محمود، محمود مرعى، عبد الرحمن بودى، أحمد سعيد، مروان حمدى، محمد هلال، اسحاقو يعقوبو، محمد عبد العاطى، بسام وليد، يوسف محرم، عمرو صالح، حسام عرفات، أحمد حسن، بوزاس فاسيلوس، عبد الكبير الوادى، إبراهيم عايش، رفيق كابو، أحمد رمضان بيكهام، عمر ميرا، حسين زكرى، ومحمد رضا.

ويستعد وادى دجلة بقيادة اليونانى تاكيس جونيس لمواجهة نظيره طنطا فى الخامسة والنصف مساء غدًا الأحد، على استاد بتروسبورت، فى اطار منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى الممتاز.