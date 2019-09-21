شكرا لقرائتكم تعرف على نتائج الجولة الثانية من دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2003... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت مباريات الجولة الثانية بمنافسات دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2003، والتي شهدت 4 انتصارات وثلاث تعادلات بين الفرق، كان أبرزها تعادل الأهلي والزمالك سلبيا في مباراة القمة التي أقيمت بميت عقبة.

وحقق فريق إنبي فوزا صعبا على النادي الاسماعيلي بهدف نظيف، كما فاز وادي دجلة على مضيفه سموحة بهدفين مقابل هدف، واكتسح حرس الحدود فريق أسوان بثلاثية مقابل هدف وحيد، وفاز بيراميدز على المقاولون بثنائية نظيفة.

جاءت التعادلات الثلاثة بواقع: تعادل المقاصة مع طلائع الجيش بهدف لمثله، وتعادل الجونة مع طنطا سلبيا، بالاضافة لتعادل الأهلي والزمالك.

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كانت الجولة الأولى قد أسفرت عن فوز الأهلي علي سموحه 2-0، فيما كان الزمالك والمقاولون قد حصلا على راحة من مباريات تلك الجولة، ليستهلا مشوارهما بالبطولة بدءاً من الجولة الثانية.