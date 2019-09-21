بيراميدز يحرز هدفه الثالث فى مرمى إنبى...

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جدة - عمرو شويل احرز فريق بيراميدز الهدف الثالث من هجمة رائعة فى مرمى إنبي عن طريق عبدالله السعيد فى الدقيقة 67 بتسديدة " لب " رائعة . بدأت الهجمة عن طريق عمر جابر ثم تصل لإسلام عيسي يمررها لرجب بكار الذى يراوغ أكثر من مدافع و يهيئها للسعيد الذى يلعبها ببراعة فى مرمى إنبي محرزا الهدف الثالث. أحرز عبدلله السعيد لاعب بيراميدز هدف فريقه الثاني فى مرمى إنبي من ضربة جزاء فى الدقيقة 54 وعمر جابر الهدف الأول فى الدقيقة 28. بدأ بيراميدز بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: أحمد الشناوى. خط الدفاع: رجب بكار، عبد الله بكرى، ويلفريد كانون، محمد حمدى. خط الوسط: عمر جابر، محمد فتحى، عبد الله السعيد، إبراهيم حسن، إيريك تراورى. Advertisements خط الهجوم: محمد فاروق. جاء تشكيل إنبى كالتالى: حراسة المرمى: محمود جاد. خط الدفاع: على فوزى، رامى صبرى، إبراهيم يحيى، أحمد عبد العزيز. خط الوسط: محمد أشرف روقة وحميد ماو وأمامهما محمد بسيونى وأحمد شكرى ومحمد شريف. خط الهجوم: عمر بسام. يذكر أن محمد شريف المتواجد بشكل أساسى فى تشكيل إنبى أمام بيراميدز يعد أحدث صفقات الفريق البترولى بعدما تم ضمه فى نهاية فترة الانتقالات الصيفية على سبيل الإعارة من الأهلى.

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