شكرا لقرائتكم عبدالله السعيد يحرز الهدف الثاني لبيراميدز فى شباك انبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سدد عبدلله السعيد لاعب بيراميدز هدف فريقه الثاني فى مرمى إنبي من ضربة جزاء فى الدقيقة 54 فى اللقاء المقام باستاد الدفاع الجوي بعد عرقلة لمحمد فاروق لاعب بيراميدز. نجح عمر جابر لاعب بيراميدز فى إحراز هدف التقدم لفريقه بمرمى إنبي فى الدقيقة 28 بعد تمريرة أرضية من عبدالله السعيد لعمر جابر الذى يتوغل لحدود منطقة الجزاء لإنبي و يسددها قوية تصطدم بقدم رامي صبري مدافع إنبي وتخدع حارس إنبي معلنا عن الهدف الاول لبيراميدز. بدأ بيراميدز بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: أحمد الشناوى. خط الدفاع: رجب بكار، عبد الله بكرى، ويلفريد كانون، محمد حمدى. خط الوسط: عمر جابر، محمد فتحى، عبد الله السعيد، إبراهيم حسن، إيريك تراورى. خط الهجوم: محمد فاروق. Advertisements جاء تشكيل إنبى كالتالى: حراسة المرمى: محمود جاد. خط الدفاع: على فوزى، رامى صبرى، إبراهيم يحيى، أحمد عبد العزيز. خط الوسط: محمد أشرف روقة وحميد ماو وأمامهما محمد بسيونى وأحمد شكرى ومحمد شريف. خط الهجوم: عمر بسام. يذكر أن محمد شريف المتواجد بشكل أساسى فى تشكيل إنبى أمام بيراميدز يعد أحدث صفقات الفريق البترولى بعدما تم ضمه فى نهاية فترة الانتقالات الصيفية على سبيل الإعارة من الأهلى.

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