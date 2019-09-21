شكرا لقرائتكم لماذا رفض عمر جابر الاحتفال بهدفه مع بيراميدز؟.. أعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض عمر جابر لاعب بيراميدز الإحتفال بهدفه الذى أحرزه فى مرمى إنبى بالأسبوع الأول للدورى تحية لروح الطفل أدهم الكيكى الذى وافته المنية بالأمس عقب حادث سير عند ذهابه بصحبة والده لمشاهدة مباراة الأهلى والزمالك بالسوبر المصرى .

كان الطفل قد لفظ أنفاسه عقب انقلاب سيارة والده على طريق مصر اسكندرية الصحراوى وهو ما جعل عمر جابر يقبل الشارة السوداء ويرفض الإعلان عن فرحته بالهدف الأول لفريقه فى مرمى إنبى .

يذكر أن بيراميدز فاز على إنبى برباعية نظيفة فى مستهل مشوار الفريق بالدورى الممتاز للعام الجديد .