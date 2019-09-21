شكرا لقرائتكم لماذا رفض عمر جابر الاحتفال بهدفه مع بيراميدز؟.. أعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان الطفل قد لفظ أنفاسه عقب انقلاب سيارة والده على طريق مصر اسكندرية الصحراوى وهو ما جعل عمر جابر يقبل الشارة السوداء ويرفض الإعلان عن فرحته بالهدف الأول لفريقه فى مرمى إنبى .
يذكر أن بيراميدز فاز على إنبى برباعية نظيفة فى مستهل مشوار الفريق بالدورى الممتاز للعام الجديد .
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