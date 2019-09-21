شكرا لقرائتكم سيتي ينصب مهرجان أهداف في مرمى واتفورد.. وبرناردو يسجل "هاتريك" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لقن فريق مانشستر سيتي ضيفه واتفورد درسا قاسيا في فنون كرة القدم وتغلب عليه 8 - صفر، خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة السادسة من منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وشهدت ايضا هذه الجولة سقوط توتنهام في فخ الخسارة أمام ليستر سيتي 1 - 2 وفوز بيرنلي على نوريتش سيتي 2 - صفر وشيفيلد يونايتد على إيفرتون بذات النتيجة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بخمسة أهداف نظيفة حيث تقدم ديفيد سيلفا بعد مرور 53 ثانية على بداية اللقاء، وسيرخيو أغويرو في الدقيقة السابعة من ركلة جزاء ورياض محرز في الدقيقة 12 وبرناردو سيلفا في الدقيقة 15 ونيكولاس أوتاميندي في الدقيقة 17.

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وفي الشوط الثاني، سجل برناردو سيلفا الهدف الثاني له والسادس لمانشستر سيتي في الدقيقة 48، قبل أن يسجل نفس اللاعب الهدف السابع لمانشستر سيتي والثالث له (هاتريك) في الدقيقة 60 قبل أن يختتم كيفين دي بروين الهدف الثامن في الدقيقة 85.

وبهذا الفوز استطاع مانشستر سيتي أن يستعيد توازنه في الدوري خاصة وأنه خسر في الجولة الماضية أمام نوريتش سيتي في الجولة الماضية 2 - 3، علما بان الفريق استطاع أن يفوز على مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني 3 - صف يوم الأربعاء الماضي في دوري أبطال أوروبا.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين فقط خلف ليفربول، المتصدر، والذي يواجه تشيلسي غدا الأحد، فيما توقف رصيد واتفورد عند نقطتين في قاع الترتيب.

ويعد هذا الفوز هو الرابع لمانشستر سيتي في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في مثلها، فيما يستمر بحث واتفورد عن أول انتصار له في الدوري هذا الموسم حيث تعادل في مباراتين وخسر في أربع.