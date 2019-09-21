نادي الجونة يكشف عن قميصه الجديد على طريقة مسلسل «La casa de papel»

الموجز كشف نادي الجونة عن قميصه الجديد للموسم الكروي 2019 - 2020، بمقطع فيديو كارتوني وذلك على طريقة المسلسل الإسباني الشهير "La casa de papel". وظهر في الفيديو الدعائي للقميص الجديد لنادي الجونة بتجسيد شخصية حسام غالي لشخصية "البروفيسور" في المسلسل، وهو يقوم بإعداد لاعبيه للسطو على مبنى الاتحاد المصري لكرة القدم لسرقة درع الدوري وجلبه لمدينة الجونة. وانتهى مقطع الفيديو بظهور لاعبي الجونة بجانب ميلوسيفيتش وحسام غالي، للكشف عن قميص الفريق للموسم الجديد 2019-2020. Advertisements قدم نادي الجونة قميصه للموسم الجديد 2019-2020، بفيلم كارتون قصير ينتهي بظهور اللاعبين والمدير الفني الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش وحسام غالي، مدير الكرة، على طريقة المسلسل الإسباني الشهير "La casa de papel". وتدور فكرة المسلسل الإسباني الشهير حول شخص يُدعى "البروفيسور" يجمع مجموعة من اللصوص ليقوم بعملية سطو على مصلحة سك العملة الإسبانية. يذكر أن الجونة قد خاض أولى مبارياته بالدوري المصري الممتاز أمام الإسماعيلي، اليوم السبت، حيث خسرها بنتيجة هدف مقابل لاشئ.

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