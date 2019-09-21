بيراميدز يقسو على انبي في افتتاح موسم الدوري المصري









اسماء السيد - قسا بيراميدز على ضيفه انبي في افتتاح الموسم الجديد من الدوري المصري لكرة القدم، وذلك باكتساحه 4-صفر السبت على بملعب الدفاع الجوي في المرحلة الاولى.

وافتتح بيراميدز التسجيل عن طريق عمر جابر (29) واضاف عبدالله السعيد الهدفين الثاني والثالث (54 من ركلة جزاء و68) ومحمد فاروق الرابع (79 من ركلة جزاء).

وبهدف من النيران الصديقة، حقق الإسماعيلي فوزا صعبا على مضيفه الجونة 1-صفر سجله محمد ناجي "جدو" بالخطأ في مرمى فريقه (16).

ولم تفلح محاولات الجونة في إدراك التعادل طوال 75 دقيقة سيطر فيها اصحاب الارض على مجريات المباراة، وتبارى مهاجموه في اهدار الفرص السهلة لادراك التعادل، ليحصد الاسماعيلي اول ثلاث نقاط في البطولة .

وفى ملعب جهاز الرياضة العسكري، اقتنص المقاولون العرب فوزا مستحقا على مضيفه طلائع الجيش بهدف نظيف سجل التونسي سيف الدين الجزيري (74).

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وتسيد المقاولون اغلب فترات المباراة، لاسيما الشوط الثاني الذي اهدر فيه مهاجموه عدة فرص سهلة، أبرزها ركلة جزاء نفذها محمد سمير في الدقيقة 62 وتصدى لها محمد بسام ببراعة.

ويلعب الاحد، اسوان مع مصر المقاصة، الانتاج الحربي مع مصر، وادي دجلة مع طنطا، المصري مع حرس الحدود، على أن يلتقي الإثنين سموحة مع الاهلي حامل اللقب، والزمالك مع الاتحاد السكندري.

أهداف مباراة بيراميدز و انبي:

ملخص مباراة طلائع الجيش والمقاولون: