لوكلير ينطلق من المركز الأول أمام هاميلتون في جائزة سنغافورة









اسماء السيد - خطف سائق فيراري شارل لوكلير صدارة التجارب الرسمية لجائزة سنغافورة الكبرى، المرحلة 15 من بطولة العالم للفورمولا واحد، السبت متفوقا على بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس)، لينطلق من المركز الاول في سباق الاحد في شوارع المدينة على حلبة "مارينا باي".

ويخوض لوكلير السباق منتشيا من تتويجه في سباقي بلجيكا وايطاليا الاخيرين، ما عزز مركزه الرابع في ترتيب السائقين.

وتقدم سائق إمارة موناكو (1:36.217 دقيقة) هاميلتون بطل العالم خمس مرات (1:36.408)، الالماني سيباستيان فيتل (فيراري) والهولندي ماكس فيرشتابن (ريد بول).

وبرغم تتويج فريق "الحصان الجامح"، للمرة الاولى هذا الموسم في آخر سباقين، لم يرشح النقاد بروزه مجددا على حلبة "مارينا باي" المتطلبة والمؤلفة من 23 منعطفا.

لكن لوكلير (21 عاما) وفيتل، بطل العالم اربع مرات، وجها انذارا عنيفا لفريقي مرسيدس وريد بول المرشحين للمنافسة في الدولة الاسيوية الصغيرة.

Advertisements

قال لوكلير الذي سينطلق من الخط الأول للسباق الثالث تواليا والخامس هذا الموسم وفي مسيرته القصيرة بالمجمل، "أنا سعيد جدا لمجريات اليوم. كانت لفة جيدة، لكني فقدت التركيز بضع مرات".

تابع "يجب ان أشكر الفريق. جلبوا بعض الامور التي عملت بشكل جيد. عملت بجهد بعد يوم جمعة سيء ولقد حصلت على المكافأة اليوم".

أما هاميلتون المتوج أربع مرات بسباق سنغافورة في 2009 و2014 و2017 و2018، فقال "لا أعرف أين صنع فيراري الفارق، لكنهم قاموا بعمل جيد".

تابع "أنا سعيد جدا لأكون في الصف الاول معهم. يوم الغد قد يكون شرسا".

ويتصدر هاميلتون الذي حقق ثمانية انتصارات هذا العام، ترتيب السائقين بفارق 63 نقطة عن زميله الفنلندي فالتيري بوتاس (284 مقابل 221)، ويأمل بنهاية سباق سنغافورة الذي يقام ليلا الاحد في الاحتفاظ بلقبه الذي احرزه في العامين الماضيين، على أمل أن يتوج بنهاية الموسم باللقب العالمي للمرة السادسة في مسيرته.

وتخوف منظمو السباق من الضباب الدخاني المتصاعد من حرائق الغابات في اندونيسيا، بيد ان الرؤية باتت أوضح في سماء سنغافورة.