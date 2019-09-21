ملخص نتيجة مباراة الهلال والاتحاد اليوم في الجولة الرابعة من الدوري السعودي

ملخص نتيجة مباراة الهلال والاتحاد اليوم، سجل الهلال فوزاً جديداً على الاتحاد ولكن هذه المرة ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري السعودي ليحافظ الزعيم على صدارة ترتيب البطولة السعودية برصيد 10 نقاط من اربع جولات.

ملخص نتيجة مباراة الهلال والاتحاد اليوم