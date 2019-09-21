ملخص نتيجة مباراة الهلال والاتحاد اليوم في الجولة الرابعة من الدوري السعودي

ملخص نتيجة مباراة الهلال والاتحاد اليوم، سجل الهلال فوزاً جديداً على الاتحاد ولكن هذه المرة ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري السعودي ليحافظ الزعيم على صدارة ترتيب البطولة السعودية برصيد 10 نقاط من اربع جولات.
ملخص نتيجة مباراة الهلال والاتحاد اليوم
- تشكيلة الهلال الرسمية: عبدالله المعيوف- ياسر الشهراني – علي البليهي – هيون سو – محمد البريك- كويلار – محمد كنو – كاريلو- إدواردو – جوميز – خريبين
- بدأـت مباراة الهلال والاتحاد بضغط من أصحاب الأرض على الضيوف لتسجيل هدف التقدم.
- الهلال يضيع فرصة خطيرة في الدقيقة 5 عن طريق جوميز، بعد عرضية من البريك.
- الدقيقة 9، تصويبة كاريلو إلى خارج المرمى، ليضيع فرصة أخرى للهلال.
- الدقيقة 15 إدواردو يسجل هدف رائع في شباك الاتحاد بطريقة استعراضية ليتقدم الهلال بهدف دون رد.
- الدقيقة 18، زياد الصحفي يضرب الكرة برأسة ويضيع أخطر الفرص على الاتحاد.
- الدقيقة 26، كارلوس إدواردو يسجل الهدف الثاني للهلال.
- الدقيقة 31/ يقلص رومارينهو الفارق بتسجيله هدف الاتحاد الوحيد.
- بدأ الشوط الثاني من مباراة الهلال والاتحاد والنتيجة تفوق الهلال بهدفين مقابل هدف.
- جيوفينكو يسجل الهدف الثالث للهلال في مرمى الاتحاد في الدقيقة 90.