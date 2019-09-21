نتيجة مباراة برشلونة وغرناطة اليوم في الدوري الاسباني

نتيجة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر اليوم 21-9-2019 في الجولة الخامسة من مباريات الدوري الاسباني المباراة ستقام علي ملعب نويفو لوس كارمينيس بمدينة غرناطة بإسبانيا، فريق برشلونة الذي يستعيد جهود نجمه العالمي ليونيل ميسي فى مباراة الليلة، رصيده من النقاط سبعة وفي المركز السادس بجدول الليجا الاسباني، و فريق غرناطه الذى سيلاقى البرشا على أرضه له سبعة نقاط أيضا، مباراة اليوم يسعى خلالها لاعبو برشلونة للفوز للتقدم نحو قمة القمة التي يحتلها الآن اشبيلية، وضح من التشكيل ليونيل أن ميسي سيكون على مقاعد البدلاء رغم عودته، غرناطة فى أول دقيقتين استطاع احراز الهدف الاول عن طريق رامون عزيز، الشوط الأول من المباراة شهد تأخر برشلونة ،الدقيقة 69 واصبحت النتيجة الآن تقدم غرناطة بهدفين نظيفين .

نتيجة مباراة برشلونة وغرناطة اليوم

مباراة برشلونة اليوم السبت على قنوات بي ان سبورت الرياضية، حيث تذاع المباراة اليوم على قناة beIN SPORTS HD 3، وقد تم اختيار المعلق خالد الحدي للتعليق علي المباراة، ستبدأ أحداث المباراة فى تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساء بتوقيت الامارات، يلا كورة

ملخص مباراة برشلونة وغرناطة

يعود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للمشاركة اليوم مع فريقه برشلونة ضد فريق غرناطة الليلة، حيث غاب ميسي فى المباريات الأربع الماضية.

الشوط الاول من مباراة غرناطة وبرشلونة الدقيقة 13 النتيجة حتي الان 1/0 لصالح غرناطة

الدقيقة 28 من الشوط الاول من المباراة النتيجة ماتزال تقدم غرناطة بهدف مقابل لاشىء

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الدقيقة 33 خطأ من يانجيل هيريرا لاعب غرناطة تذهب الي سواريز تمريرة ولكن يسددها في مدافعي غرناطة.

الشوط الاول انتهي بين غرناطة وبرشلونة بتقدم غرناطة 1/0

بدأ الشوط الثاني منذ خمس دقائق حيث مازالت النتيجة هي تقدم غرناطة بهدف مقابل لاشىء

نزل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع بداية أحداث الشوط الثاني للمباراة

انتهت المباراة بين برشلونة وغرناطة فى الدوري الاسباني بفوز غرناطة 2/0