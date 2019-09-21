الهلال يؤكد تفوقه على الاتحاد ويكرر فوزه مرة أخرى

ملخص مباراة الهلال والاتحاد، ماتش الهلال اليوم كورة جول في دوري دوري الأمير محمد بن سلمان، مباراة منتظرة اليوم بين كلا الفريقين ومكرره في الأسبوعين الماضيين، بعدما انتهت مواجتهما في دوري أبطال أسيا بتفوق الزعيم، فسيكون على العميد الاتحاد الثأر على أرضية ميدانه ومحاولة تحقيق الفوز في تلك المواجهة التي لن تكون سهلة على الفريقين.

المباراة سوف تكون في تمام الساعة السابعة و 20 دقيقة بتوقيت جمهورية مصر العربية، الثامنة و20 دقيقة بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ( الجوهرة المشعة )، المباراة ستكون مذاعه عبر قناة ksa sport، وسيعلق عليها المعلق الرياضي السعودي فهد العتيبي، ويديرها طاقم حكام أجنبي، لم تعلن عن أسمه بعد لجنة الحكام بالدوري السعودي.

وكان النصر المنافس على اللقب وحامل لقب الموسم الماضي قد خسر على أرضه أمام ضيفه الحزم بهدف نظيف، لتكون تلك المباراة فرصة كبيرة لنادي الهلال للانفراد بصدارة الدوري السعودي لكرة القدم، وكان الهلال قد حقق سبع نقاط في الدوري السعودي بعد أن لعب ثلاثة مباريات فاز في مباراتين وتعادل في المباراة الأخيرة.

ملخص مباراة الاتحاد والهلال