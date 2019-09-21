بثلاثة اهداف … ملخص نتيجة مباراة الهلال والاتحاد 3-1 في الدوري السعودي لكرة القدم

ملخص نتيجة مباراة الهلال والاتحاد اليوم، فاز الهلال على الاتحاد بثلاثة اهداف مقابل هدف في الجولة الرابعة من الدوري السعودي ليعزز صدارته لجدول ترتيب البطولة، وشهدت المباراة تألق النجم المجترف كارلوس إدواردو الذي سجل هدفين من أهداف الزعيم الثلاثة.

تشكيلة الهلال الرسمية لمواجهة العميد بالدوري: عبدالله المعيوف- ياسر الشهراني – علي البليهي – هيون سو – محمد البريك- كويلار – محمد كنو – كاريلو- إدواردو – جوميز – خريبين