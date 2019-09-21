بثلاثة اهداف … ملخص نتيجة مباراة الهلال والاتحاد 3-1 في الدوري السعودي لكرة القدم

ملخص نتيجة مباراة الهلال والاتحاد اليوم، فاز الهلال على الاتحاد بثلاثة اهداف مقابل هدف في الجولة الرابعة من الدوري السعودي ليعزز صدارته لجدول ترتيب البطولة، وشهدت المباراة تألق النجم المجترف كارلوس إدواردو الذي سجل هدفين من أهداف الزعيم الثلاثة.
تشكيلة الهلال الرسمية لمواجهة العميد بالدوري: عبدالله المعيوف- ياسر الشهراني – علي البليهي – هيون سو – محمد البريك- كويلار – محمد كنو – كاريلو- إدواردو – جوميز – خريبين
- الدقيقة 5: جوميز يضيع فرصة خطيرة بعد تمريرة عرضية رائعة من البريك.
- الدقيقة 9، تسديدة من كاريلو على مرمى الاتحاد لكن الكرة إلى الخارج..
- الدقيقة 15: كارلوس إدواردو يتقدم للهلال بهدف رائع.
- الدقيقة 26، يضاعف كارلوس إدواردو النتيجة بهدف ثاني بعد متابعة رائعة
- الدقيقة 31، يقلص رومارينهو الفارق لصالح الاتحاد بالهدف الأول.
- بدأ الشوط الثاني منذ لحظات بهجوم من العميد ودفاع من الزعيم.
- جيوفينكو يسجل الهدف الثالث لفيق الهلال، بعد دقائق من طرد لاعب الاتحاد في الدقيقة 90.