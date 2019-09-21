ملخص مباراة الهلال والاتحاد 3-1 اليوم في الدوري السعودي لكرة القدم

ملخص مباراة الهلال والاتحاد اليوم في إطار الجولة الرابعة من الدوري السعودي لكرة القدم، حيث يلتقي الهلال اليوم بمضيفه الاتحاد في تمام الساعة الثامنة و 20 دقيقة بتوقيت المملكة العربية السعودية وذلك على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة، حيث سيلعب الفريقين في كلاسيكو الكرة السعودية المنتظر مشاهدته من جميع الكرة داخل المملكة وخارجها، خاصة ان الفريقين يتمتعان بجماهيريه كبيرة.

وكان الفريقان قد لعبا خلال الأسبوع الماضي مباراة العودة في دور الثمانية بدوري أبطال أسيا لكرة القدم وانتهى بفوز الهلال بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف وتأهله إلي دور الأربعة، لذلك تلك المواجهة تأتي في وقت يسعى من خلاله الاتحاد للثأر لهزيمته وتعويض جماهيره عن الخروج الأسيوي، أما للهلال فهي فرصة جيدة لأثبات تفوقه على منافسه وأحقيته في التأهل إلي الدور المقبل.

وتعد مباراة الهلال والاتحاد واحدة من كلاسيكيات كرة القدم السعودية وأحدى أكثر المباريات مشاهدة من الجميع، ومن جانب أخر فالفريقين سيحاولان تعويض فقدانهم للنقاط في الجولة الماضية بدوري الأمير محمد بن سلمان،حيث تعادل الهلال بهدف لكل فريق، وخسر الاتحاد أمام ضمك الصاعد حديثاً.

ملخص مباراة الهلال والاتحاد