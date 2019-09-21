الزمالك يفتقد مدافعه أمام الاتحاد السكندري وبطل السنغال للإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

تأكد غياب مدافع الزمالك محمد عبد الغني عن مباراتي الاتحاد السكندري بالدوري ومباراة جينيرسيون فوت السنغالي بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة الأهلي الأخيرة.

وأفاد مراسل الخليج 365 بنادي الزمالك، أن اللاعب أعلن غيابه عشرة أيام للإصابة بشد في العضلة الخلفية حيث سيغيب عن مباراتي الاتحاد السكندري ومباراة جينيرسيون فوت السنغالي.

وكان عبد الغني تعرض للإصابة في بداية مباراة القمة أمام الأهلي ليخرج على اثرها ويشارك بدلاً منه محمود حمدي "الونش".

ومن المقرر أن يخضع مدافع الزمالك لبرنامج علاجي من أجل العودة للمشاركة من جديد.

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وتعرض الزمالك للخسارة من الغريم الأهلي بهدفين مقابل ثلاثة في اللقاء الذي أقيم على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية بالسوبر المصري 2018.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري، يوم الإثنين المقبل في افتتاح مشوار الأبيض بمسابقة الدوري بالنسخة الجديدة موسم (2019 - 2020).

ويواجه الزمالك عقب مباراة الاتحاد السكندري فريق مباراة جينيرسيون فوت السنغالي يوم الأحد المقبل في إياب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب انتهى لصالح بطل السنغال (2-1) حيث يحتاج الزمالك للفوز بهدف دون رد من أجل الصعود لدور المجموعات بالبطولة القارية.