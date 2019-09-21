ديسابر: كل الاحترام للأهلي والزمالك لكن سننافس على الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد سبيستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز، أنه يحترم الأهلي والزمالك لكنه سيلعب هذا الموسم للمنافسة على لقب الدوري.

وأضاف ديسابر في تصريحات عبر شاشة "أون سبورت" مساء السبت :"هدفي هذا الموسم المنافسة على لقب الدوري كهدف أول، وأضع البطولة الأفريقية كهدف ثان".

وتابع ديسابر تصريحاته :"في الموسم الماضي حققنا المركز الثالث وتواجدنا خلف الأهلي والزمالك، لكن الطموح هذا الموسم هو المنافسة".

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وكان بيراميدز افتتح الموسم الجديد من مسابقة الدوري (2019 - 2020) بالفوز على إنبي بنتيجة كاسحة بأربعة أهداف دون رد في لقاء أقيم على ملعب "الدفاع الجوي".

وبدأ بيراميدز مشواره الأفريقي للمرة الأولى بمواجهة فريق ايتوال دي كونغو بطل الكونغو بفوز كاسح بنتيجة (5-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

وفي دور الـ32 من مسابقة الكونفدرالية الأفريقية تعادل بيراميدز على ملعبه (1-1) أمام بطل الجزائر شباب بلوزداد.

ويحتاج بيراميدز للفوز في مباراة الإياب والمقرر لها السبت المقبل للفوز بأي نتيجة أو التعادل بأكثر من هدف للتأهل للدور المقبل.