الاقتراب من الـ100 وثنائية غير مسبوقة.. بداية مثالية لعبد الله السعيد بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

اقترب عبد الله السعيد نجم نادي بيراميدز من الوصول إلى نادي المائة في مسابقة الدوري بعدما سجل هدفين في فوز ساحق على حساب إنبي بأربعة أهداف دون رد في الجولة الجولة الأولى من الموسم الجديد (2019 -2020).

واستطاع عبد الله السعيد أن يصل لهدفه الـ92 في الدوري بواقع 50 هدفًا مع الأهلي منذ موسم (2011-12) حتى (2017-18)، و36 هدفًا مع الإسماعيلي منذ موسم (2003-04) حتى (2010-11) ليصبح على بعد 8 أهداف من أجل الوصول لنادي المائة.

السعيد قد يصبح اللاعب التاسع الذي يصبح في قائمة الـ100 بالدوري بعد كل من: حسن الشاذلي (173 هدفا)، حسام حسن (168)، السيد الضظوي (127)، مصطفى رياض (122)، محمود الخطيب (109)، أحمد الكاس (107)، محمد أبو تريكة (106)، وجمال عبدالحميد (101).

السعيد بعد تجربة مع الإسماعيلي والأهلي لم يسبق له وأن سجل أكثر من هدف بالجولة الأولى في الدوري إلا أنه نجح في تحقيق ذلك مع بيراميدز.

واستطاع صاحب الـ34 عامًا أن يسجل هدف وحيد في الجولة الأولى من الدوري في أربع مناسبات بالبطولة المحلية.

- البداية من إنبي

بداية عبد الله في التسجيل بالجولة الأولى عندما سجل هدفًا مع الإسماعيلي في شباك إنبي بموسم (2008 - 2009).

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المباراة انتهت لصالح الإسماعيلي بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في لقاء أقيم على ملعب "الإسماعيلية".

- هدف أمام الإنتاج

في موسم (2013 -2014) عاد عبد الله السعيد ليسجل هدفًا في المرحلة الأولى لكن هذه المرة مع الأهلي أمام الإنتاج الحربي، لينهي الأحمر المباراة بنتيجة الفوز (2-0).

- فوز في اللحظات الأخيرة

موسم (2015 - 2016) شهد تفوق الأهلي بالجولة الأولى على طلائع الجيش بالفوز بهدف دون رد جاء عن طريق عبد الله السعيد في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.

- هدف في الإسماعيلي

قاد عبد الله السعيد فريقه السابق الأهلي للفوز على الإسماعيلي بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب "بتروسبورت" ضمن الجولة الأولى من مسابقة الدوري نسخة (2016 - 2017).