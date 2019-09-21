عبدالله السعيد: نريد إنهاء الموسم ببطولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد عبدالله السعيد، قائد نادي بيراميدز، أن الفريق يسعى إلى تكرار ما فعله في الدوري المصري للموسم الماضي (2018-19) بعد احتلال المركز الثالث خلف الأهلي والزمالك دون تلقي أي خسارة من القطبين.

وساهم السعيد في فوز بيراميدز على إنبي برباعية نظيفة في الدوري المصري (2019-20) مساء اليوم السبت، حيث سجل الهدفين الثاني والثالث، ليقود الفريق إلى حصد أول ثلاث نقاط بالمسابقة هذا الموسم.

وقال السعيد، في تصريحات لـ"أون سبورت" بعد المباراة: "طموحنا هو تكرار ما فعلناه في الموسم الماضي، حيث نتمنى تقديم أداء جيد وننافس بقوة على حصد اللقب".

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وأضاف: "لدينا نفس الهدف هذا الموسم، ونتمنى أن تبقى المنافسة مستمرة وتكون بشكل أفضل، حيث نريد إنهاء الموسم ببطولة".

وأتم صاحب الـ34 عاما قائلا: "قدمنا مباراة جيدة أمام إنبي ونتمنى أن يكون القادم أفضل".

يذكر أن لاعب الأهلي والإسماعيلي السابق أصبح على أعتاب نادي المئة في الدوري المصري، حيث رفع رصيده من الأهداف في المسابقة حتى الآن إلى 92 هدفا منذ أول مباراة لعبها في موسم (2011-12).