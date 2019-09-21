الهلال يهزم الاتحاد بثلاثية وينفرد بقمة الدوري السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق الهلال فوزا مثيرا على نظيره اتحاد جدة، مساء اليوم السبت، بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف، في لقاء ضمن منافسات الجولة الرابعة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل البرازيلي كارلوس إدواردو الهدف الأول لفريق الاتحاد في الدقيقة 15، قبل أن يعود نفس اللاعب ويسجل ثاني الأهداف في الدقيقة 26.

واستطاع اللاعب روماريو ريكاردو دا سيلفا من تسجيل هدف تقليص الفارق لاتحاد جدة في الدقيقة 31، قبل أن يختتم اللاعب سیباستیان جيوفينكو أهداف الهلال في الدقيقة 90.

وبتلك النتيجة رفع الهلال رصيده إلى 10 نقاط في صدارة جدول المسابقة، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 3 نقاط من ثلاث مباريات.