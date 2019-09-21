بيراميدز يمطر شباك إنبي برباعية في افتتاح مشواره بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

افتتح فريق بيراميدز مشواره في الدوري بالفوز على نظيره إنبي بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في لقاء ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري المصري الممتاز.

وسجل عمر جابر الهدف الأول لفريق بيراميدز في الدقيقة 29، قبل أن يضيف عبد الله السعيد الهدف الثاني في الدقيقة 55.

وعاد عبد الله السعيد وأضاف الهدف الثاني له والثالث لبيراميدز في الدقيقة 68، ليختتم اللاعب محمد فاروق أهداف بيراميدز من ركلة جزاء في الدقيقة 79.

وبتلك النتيجة حصل فريق بيراميدز على أول ثلاث نقاط له بمشوار الدوري وتصدر جدول المسابقة مؤقتًا وبفارق الأهداف عن الإسماعيلي والمقاولون.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: ويلفريد كانون وعبد الله بكري ورجب بكار ومحمد حمدي

خط الوسط: عمر جابر وإيريك تراوري ومحمد فتحي وعبد الله السعيد

خط الهجوم: محمد فاروق وإبراهيم حسن

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ملخص المباراة

مرت الـ 15 دقيقة الأولى من مواجهة بيراميدز وإنبي، واللعب منحصر في وسط الملعب دون وجود خطورة على المرمين رغم المحاولات للوصول للشباك.

وفي الدقيقة 23 جاءت أول فرصة خطيرة لفريق بيراميدز عن طريق اللاعب عمر جابر، والذي سدد كرة صاروخية نحو مرمى فريق إنبي لكنها لم تستقر في الشباك.

ومنع القائم الأيسر لمرمى فريق إنبي هدفا محققا لفريق بيراميدز في الدقيقة 28، بعد تصويبة متقنة من اللاعب عبد الله السعيد داخل منطقة الفريق البترولي لمن الكرة اصطدمت في القائم.

وفي الدقيقة 29 ترجم فريق بيراميدز سيطرته لهدف أول لفريق بيراميدز، بتصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بالدفاع وغيرت اتجاها لتسقر في شباك الفريق البترولي.

وكاد بيراميدز يسجل الثاني في الدقيقة 31 لولا براعة محمود جاد حارس إنبي، والذي تصدى ببراعة لكرة ساقطة خلف مرماه الخالي.

في الدقيقة 41 حاول محمد حمدي استخدام سلاح التصويب عن بعد لتسجيل الهدف الثاني لفريق بيراميدز، لكنه الكرة مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى محمود جاد.

بعد مرور 10 دقائق من زمن الشوط الثاني تمكن عبد الله السعيد من تسجيل الهدف الثاني لفريق بيراميدو من ركلة جزاء سددها بنجاح في شباك حارس مرمى إنبي.

وعاد عبد الله السعيد وسجل الهدف الثاني له والثلاث لفريق بيراميدز في الدقيقة 68 بعد تمريرة سحرية من زميله رجب بكار.

وسجل اللاعب محمد فاروق الهدف الرابع لفريق بيراميدز مع حلول الدقيقة 79 مستغلا ركلة جزاء نفذها بنجاح داخل الشباك.