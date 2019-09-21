الخطيب يوجه رسالة للاعبي الأهلي.. ويطلب منهم "التحدي الأكبر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

زار محمود الخطيب رئيس الأهلي معسكر الفريق المقام حاليًا ببرج العرب بالأسكندرية لتهنئة الجهاز الفني واللاعبين بعد الفوز بكأس السوبر أمس السبت على الزمالك بنتيجة 3-2 فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد برج العرب.

وأفاد الموقع الرسمي للأهلي أن الخطيب أشاد بالجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون وانضباطهم السلوكي والتزامهم بالتعليمات الفنية وتقديم صورة حضارية عن النادي في مباراة مهمة أسعدت نتجيتها عشاق الأهلي في كل مكان.

وقال الخطيب للاعبين: "نجحتم في تحقيق بطولة مهمة مع انطلاقة الموسم الكروي الجديد ولكن يبقى التحدي الأكبر ممثلًا في الفوز بالبطولتين المفضلتين للأهلي وجماهيره وهما بطولتا الدوري العام ودوري أبطال إفريقيا من أجل العودة من جديد لتمثيل القارة الإفريقية في كأس العالم للأندية".

وأضاف: "النادي سيواصل دعمه القوي في جميع الاتجاهات للجهاز الفني واللاعبين من أجل تحقيق حلم جماهير الأهلي في استعادة لقب دوري أبطال إفريقيا، مشددًا لهم على أن جماهير الأهلي لا تشبع من البطولات وترغب دائمًا في حصد الفريق المركز الأول على كافة المستويات".

وأتم: "ثقتنا كبيرة في قدراتكم على إسعاد جماهير الأهلي وتحمل الضغوط الملقاة على عاتقهم بفضل أدائهم بروح الفانلة الحمراء وشخصية الأهلي التي تبقى كلمة السر الدائمة في تحقيق الانتصارات والوصول إلى منصات التتويج".

جاء هذا خلال الجلسة التي جمعته مع الجهاز الفني واللاعبين قبل انطلاق المران المسائي اليوم على الملعب الملحق بفندق إقامة الفريق.

يُذكر أن الأهلي يستعد حاليًا لمواجهة سموحة المقرر لها الخامسة والنصف مساء بعد غدٍ الاثنين على استاد برج العرب، في افتتاحية مشوار الفريق ببطولة الدوري المصري 2019-2020.‎

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