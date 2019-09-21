علي ماهر : سأعالج أخطاء لاعبي إنبي قبل مباراة طلائع الجيش

تحدث علي ماهر المدير الفني لفريق إنبي عن الهزيمة التي تلقاها الفريق البترولي أمام بيراميدز برباعية نظيفة في افتتاح الدوري الممتاز المصري.
وقال ماهر في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، " أحمد الله أن هذه الهزيمة في افتتاح الدوري وليست في لقاء متقدم في المسابقة أو فينهايتها".
وتابع " سنعمل على معالجة الأخطاء التي وقعنا بها في المباراة، كي نتفاداها في المباريات المقبلة، ولكي لا يحدث ما حدث في الموسم الماضي بصارعنا للهبوط".
وأرجع ماهر الهزيمة إلى " مواجهة بيراميدز في افتتاح الدوري صعبة للغاية،
وأضاف " هناك أخطاء كثيرة من اللاعبين، لأنهم ليسوا في مستواهم الطبيعي، وسنعالج تلك الأخطاء قبل مباراة طلائع الجيش المقبلة".
وأتم تصريحاته " نادي إنبي لم يوفر الدعم الكافي مثلما كان يفعل في الماضي، فأسعار اللاعبين في الوقت الحالي لا تتناسب مع استرؤاتيجية النادي البترولي، لذلك لم نسطتع توفير عناصر مميزة كما حدث في الماضي".
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