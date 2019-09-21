طلعت يوسف يعلن قائمة الإتحاد السكندري لمواجهة الزمالك

أعلن طلعت يوسف المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، قائمة فريقه لمواجهة الزمالك ضمن الاسبوع الاول، والتي تقام يوم الاثنين المقبل علي ملعب بتروسبورت. بتروسبورت. وجاءت القائمة كالاتي: حراسة المرمى: عماد السيد، محمود الزنفلي Advertisements خط الدفاع :محمود رزق ،محمد انور ،اسلام جمال ،مروان النجار ،السيد سالم ،محمود شعبان ،صبري رحيل ،اسامه العزب ،مروان النجار ،السيد سالم ،محمود شعبان ،صبري رحيل ،اسامه العزب خط الوسط: نور السيد ،كريم الديب ،نبيل مانجا ،هشام محمد ،احمد حجي خالد الغندور غباشي خط الهجوم: جدو، خالد قمر، ايمانويل اوكوي

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