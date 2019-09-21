محمد مصيلحي يحضر تدريب الاتحاد السكندري استعداداً للزمالك

اختتم الفريق الأول بنادي الاتحاد السكندري تدريبات اليوم استعداد لمواجهة نادي الزمالك، علي ملعب بترو سبورت يوم الاثنين المقبل، في افتتاح مبارياته بالدوري الممتاز. وشهد اليوم حضور رئيس النادي محمد مصيلحي التدريبات والتي شهدت حماسا واضحا من اللاعبين وطالبهم ببذل المزيد من الجهد وتحقيق أمل الفريق خلال الموسم الجديد. والتي شهدت حماسا واضحا من اللاعبين وطالبهم ببذل المزيد من الجهد وتحقيق أمل الفريق خلال الموسم الجديد. ويشارك الاتحاد السكندري خلال الموسم الحالي في مسابقة البطولة العربية، وكان حقق الفوز ذهابًا بدور الـ 32 علي العربي الكويتي بهدف دون رد. البطولة العربية، وكان حقق الفوز ذهابًا بدور الـ 32 علي العربي الكويتي بهدف دون رد. والجدير بالذكر أن الفريق ودع الموسم الماضي المسابقة من ربع النهائي أمام الهلال السعودي، كما أن مشواره في بطولة كأس مصر انتهى في نصف النهائي أمام الزمالك.

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