صبري المنياوي يكشف السبب وراء فوز الإسماعيلي علي الجونة

أعرب صبرى المنياوى مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى عن سعادته بتحقيق الدراويش الفوز على الجونة بالجولة الأولى في الدورى الممتاز. وقال المنياوي أن السبب الأهم وراء الانتصار يعود للروح القتالية التى قدمها اللاعبون فى الملعب، وأضاف ان تنفيذ اللاعبين لتعليمات المدير الفنى ميودراج يسيتش من أهم أسباب الفوز بالمباراة. وأضاف ان تنفيذ اللاعبين لتعليمات المدير الفنى ميودراج يسيتش من أهم أسباب الفوز بالمباراة. واختتم مير الكرة بالإسماعيلي قائلاً :إن الفوز على الأهلى الليبى بالإسماعيلية منحهم ثقة كبير فى استكمال النتائج الإيجابية ، وسيلعبون بنفس الروح فى تونس للعودة ببطاقة التأهل لدور الــ16 ببطولة كأس العرب للاندية الأبطال"البطولة العربية". النتائج الإيجابية ، وسيلعبون بنفس الروح فى تونس للعودة ببطاقة التأهل لدور الــ16 ببطولة كأس العرب للاندية الأبطال"البطولة العربية". ويحل الإسماعيلى ضيفا نهاية في 27 سبتمبر الجارى على بطل ليبيا باستاد المنستير فى تونس لحساب جولة الإياب بدور الــ32 للبطولة، وكان نجح الدراريش في الفوز بالإسماعيلية بأربعة أهداف مقابل هدفين.

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