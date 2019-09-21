شاهد.. بيراميدز يقسو على إنبي برباعية في لقاء من طرف واحد

حقق فريق بيراميدز فوزا كبيرا ومهما على إنبي برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت بستاد الدفاع الجوي ضمن الجولة الأولى للدوري الممتاز.

سجل الرباعية عمر جابر وعبد الله السعيد هدفين متتاليين أولهما

من ركلة جزاء ثم محمد فاروق من ركلة جزاء في الدقائق 30 و55 و68 و79.

حصد بيراميدز أول 3 نقاط وإنبي بدون رصيد.

جاء اللقاء لصالح بيراميدز لعبا ونتيجة وأهدر لاعبوه عدة فرص وتصدى القائم لتسديدة عبد الله السعيد في الدقيقة .28

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كما أنقذ الحارس الصاعد لإنبي محمود جاد لعبة الموسم في الشوط الأول من كرة إبراهيم حسن اللولبية وهو متقدم وببسالة أبعد الكرة بشكل أكروباتي عجيب منقذا هدفا مؤكدا للمنافس.

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