غرناطة يتقدم على برشلونة بالشوط الأول

تمكن فريق غرناطة من إنهاء الشوط الأول متقدمًا على برشلونة بهدف نظيف، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب نويفو لوس كارمينيس، في إطار مباريات الجولة الخامسة من الدوريالإسباني.
بدأت المباراة سريعًا، بعد خطأ ضد جريزمان ليقوم لاعبي غرناطة بلعب الكرة بشكل سريع، وبعد إنطلاقة من الجهة اليمنى ترسل كرة عرضيةداخل منطقة جزاء برشلونة، يلعبها النيجيري رامون عزيز برأسية ليتقدم لأصحاب الأض مبكراً بالدقيقة الثانية.
وبحث لاعبو برشلونة طوال أحداث الشوط الأول عن هدف التعادل، ولكن دون جدوى في ظل تماسك فريق غرناطة للمحافظة على تقدمه حتى انتهى الشوط الأول.
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