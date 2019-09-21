شوط أول سلبي في ديربي ميلان

انتهى الشوط الأول بين نادي انتر ميلان ونظيره اسي ميلان بالتعادل السلبي، في المواجهة التي تجمع الفريقين علي ملعب سان سيرو ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

وشهد الشوط الأول ضغطا من انتر ميلان بشكل قوي، بينما اعتمد الميلان بشكل أكبر على الهجمات المرتدة.

وأهدر فريق انتر ميلان العديد من الفرص التهديفية الخطيرة، وتصدت العارضة لكرتين خطيرتين، كما تألق دوناروما في الدفاع عن مرمى الميلان ضد هجمات الأنتر.

وشهد الشوط الأول هدفا ملغى لإنتر ميلان، بعد عرضية رائعة من باريلا يحولها امبروزيو

بمقصية رائعة في المرمى ولكن دوناروما يتصدى لها ببراعة لتعود إلى مارتينيز الذي يسددها في المرمى الخالي ولكن حكم الراية له رأى آخر.

وشهدت الدقيقة 44 مشوارا رائعا لنجم الميلان سوسو كاد أن يكتب الهدف الأول لصالح الفريق، ولكن أسامواه يضع قدمه في الوقت المناسب ليمنع تسديدة سوسو من المرور إلى شباك هاندانوفيتش.