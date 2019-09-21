وزير الشباب والرياضة يطمئن على والد الطفل الزملكاوي.. ويعزيه في وفاة نجله

اتصل الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة ، هاتفياً بالسيد مسعد الكيكي والد الطفل أدهم والذي لقى مصرعه في حادث أليم أفجع القلوب المصرية، قبيل ساعات من انطلاق قمة الأهلي والزمالك في بطولة كأس السوبر المصري، مساء الجمعة. والزمالك في بطولة كأس السوبر المصري، مساء الجمعة. واطمأن وزير الشباب والرياضة على السيد مسعد الكيكي، والذي كان يرافق ابنه لمؤازرة الفريق الأبيض، والذي نقل إلى المستشفى بعد الحادث في حالة حرجة . إلى المستشفى بعد الحادث في حالة حرجة . ونعى الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة ، الطفل أدهم مسعد الكيكي، أحد محبي ومشجعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والذي لقى مصرعه عقب انقلاب الأتوبيس الذي كان يستقله لحضور مباراة السوبر.

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