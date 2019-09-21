الهلال يواصل التفوق ويكرر فوزه على اتحاد جدة

حقق فريق الهلال فوزا ثقيلا على نظيره فريق اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة منالدوري السعودي.
أحرز ثنائية الهلال اللاعب كارلوس إدواردو فى الدقيقتين ١٥، ٢٦ من الشوط الأول من المباراة، وأضاف سيباستيان الهدف الثالث فى الدقيقة ٨٩ من نهاية الشوط الثانى منالمباراة.
بينما أحرز هدف اتحاد جدة الوحيد رومارينهو فى الدقيقة ٣١.
بهذة النتيجة يحتل نادى الهلال صدارة الدورى السعودى برصيد ١٠ نقاط، يتجمد رصيد الاتحاد عند 3 نقاط بالمركز الـ 14.
ويأتي ذلك الفوز بعد أيام من إقصاء الهلال للاتحاد من ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعدما فاز عليه بنفس النتيجة.
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