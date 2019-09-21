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أتلتيكو مدريد يواصل نزيف النقاط بتعادل أمام سيلتا فيجو

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واصل فريق أتلتيكو مدريد فقدانه النقاط بعد التعادل مع سيلتا فيجو سلبيًا اليوم السبت، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في إطار مباريات الجولة الخامسة من .

وحاول أتلتيكو مدريد طويلاً البحث عن هدف الفوز إلا أن تماسك فريق سيلتا فيجو، حال دون وصول الروخيبلانكوس للمرمى لتحقيق الثلاث نقاط.

وبتلك النتيجة يصل أتلتيكو مدريد إلى النقطة العاشرة

في المركز الثاني، ليواصل نزيف النقاط بعد هزيمته في الأسبوع الماضي، أمام ريال سوسييداد، وفقدانه لصدارة الدوري الإسباني، ليصبح مهددا كذلك بفقدان الوصافة منتظراً ما ستسفر عنه باقي مباريات الجولة.

فيما وصل سيلتا فيجو إلى النقطة الخامسة بالمركز الـ 14.

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