بفوز صعب.. يوفنتوس ينجو من مفاجآت هيلاس فيرونا

استعاد يوفنتوس ذاكرة الانتصارات بفوز صعب (2-1) على ضيفه هيلاس فيرونا، اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري الإيطالي.

تقدم فيرونا بهدف سجله ميجيل فيلوسو في الدقيقة 20، ورد اليوفي بثنائية سجلها آرون رامزي وكريستيانو رونالدو في الدقيقتين 31 و49.

ورفع فريق السيدة العجوز رصيده إلى 10 نقاط في صدارة جدول الترتيب مؤقتا، بينما تجمد رصيد هيلاس فيرونا عند 4 نقاط.

اللقاء كان في اتجاه واحد نحو مرمى فيرونا، خاصة في الشوط الأول الذي شهد سيطرة تامة لليوفي الذي اعتمد مدربه ماوريسيو ساري على خطة 4-3-3.

لكن ساري وجد صعوبة نسبية في اختراق التكتل الدفاعي للضيوف، في ظل اعتماد مدربهم إيفان يوريتش على خطة 5-3-2.

وتركزت خطورة أصحاب الأرض في التسديدات البعيدة لكريستيانو وبليز ماتويدي، بينما اختفت خطورة ديبالا في مركز رأس الحربة.

ووسط سيطرة اليوفي، تورط مدافعه في ركلة جزاء لهيلاس فيرونا، سددها صامويل دي كارمين في القائم الأيمن، وتابعها زميل آخر له بتسديدة قوية في العارضة، قبل أن تكتمل الهجمة بتسديدة صاروخية لميجيل فيلوسو في المقص الأيمن للحارس المخضرم جيانلويجي بوفون.

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ونشط يوفنتوس وكثف من محاولاته لإدراك التعادل إلا أنه اصطدم بتشكيلة قوية في خط الوسط قادها سفيان أمرابط وفيلوسو، إلا أن سلاح التسديد أثبت فاعليته بكرة آرون رامسي ليسجل التعادل لليوفي في توقيت مثالي.

ولم يختلف سيناريو الشوط الثاني كثيرا، إلا أن يوفنتوس حسم أمره سريعا بركلة جزاء حصل عليها كوادرادو، وسددها كريسيتانو رونالدو بنجاح في المرمى.

واستبدل ساري الثلاثي رامزي وبنتانكور وديبالا لتحسين أداء الوسط والهجوم بإشراك بيانيتش وسامي خضيرة وجونزالو هيجواين.

ورغم سيطرة اليوفي وتسديدات رونالدو وبيانيتش وماتويدي وكوادرادو، إلا أن محاولات هيلاس فيرونا كانت في منتهى الخطورة، حيث أضاع دي كارمين فرصة خطيرة للغاية.

وفي الدقيقة الأخيرة، أنقذ بوفون مرماه من هدف مؤكد بالتصدي لكرة داركو لازوفيتش داخل منطقة الجزاء، قبل أن يكملها فيلوسو بتسديدة قوية في العارضة.

ورد ماتويدي بإضاعة فرصة سهلة ليوفنتوس بعدم استغلال خروج حارس فيرونا من مرماه، لينتهي اللقاء بفوز ثمين لأصحاب الأرض.