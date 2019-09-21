اونلاين | شوت Star: الآن بث مباشر مباراة برشلونة وغرناطة يلا شوت Yalla match الشوط الاول كورة لايف برشلونة ضد غرناطة مباشر NOW

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شاهد بث مباشر مباراة غرناطة وبرشلونة في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني ؛ عبر رابط كورة أونلاين KORA ONLINE.

ويحل برشلونة بقيادة مديره الفني فالفيردي؛ ضيفا ثقيلا على غرناطة؛ على ملعب لوس كارمينيس معقل غرناطة؛ مساء اليوم 21-9-2019.

ويعود البلوجرانا لمنافسته المحلية عبر بوابة غرناطة؛ بعد تعادله سلبيا خارج الديار أمام بروسيا دورتموند الألماني؛ بالجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا؛ بث مباشر غرناطة يستضيف برشلونة بالجولة الخامسة من الليجا الإسبانية رابط كورة لايف KORA LIVE.

ويقبع الفريق الكتالوني في المركز الخامس برصيد 7 نقاط فقط؛ بسبب انطلاقته السيئة والتي حقق فيها فوزين فقط وتعادل وهزيمة؛ بينما يزاحم غرناطه منافس اليوم على نفس المركز بنفس الرصيد من النقاط إلا أنه يتخلف فقط بفارق الأهداف؛ محتلا المركز السادس؛ تابع بث حي ومباشر مباراة غرناطة وبرشلونة على ملعب لوس كارمينيس؛ عبر رابط يلاشووت بلس YALLA SHOOT PLUS.

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وتقام مباراة غرناطة وبرشلونة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة؛ ويتم إذاعتها عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية beIn sports HD3.

ومن المقرر أن يقود مباراة غرناطة وبرشلونة تحكيميا؛ الإسباني جييرمو كوادرا؛ ضمن منافسات الجولة الخامسة لليجا الإسبانية.

ويمكنكم متابعة مباراة غرناطة وبرشلونة الإسباني؛ بث مباشر بدون تقطيع على موقع الخليج 365 الرياضي عبر رابط الاسطورة alostora.