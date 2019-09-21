اونلاين | كورة جول - YOUTUBE مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KORA GOAL يلا شوت PLUS رابط مباشر ماتش برشلونة الآن NOW MESSI

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بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة يلا شوت بث مباشر Yalla shoot رابط كورة ستار مباراة برشلونة بث مباشر الدوري الأسباني عودة ميسي بدون تقطيع اون لاين، بعد التعثر الأوروبي بالتعادل السلبي أمام بروسيا دورتموند، يواصل برشلونه مشواره المحلي نحو الحفاظ على لقب الليغا هذا الموسم، عندما يرحل لملاقاة غرناطة في الجولة الخامسة، وهي المباراة التي تشهد عودة نجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي كأساسي لأول مرة منذ بداية الموسم.

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كورة ستار بث مباشر مباراة برشلونة وغرناطة يلا شوت بدون تقطيع Yalla kora مشاهدة مباراة البرسا بث مباشر كورة لايف الاسطورة اون لاين، تبدأ مشاهدة مباراة برشلونة اليوم ضد غرناطة الساعة 10 مساءا بتوقيت الرياض، وتنقل عبر قناة بي إن سبورتس بتعليق خالد الحدي، ويحتل برشلونة المركز السادس في ترتيب الدوري الأسباني برصيد 7 نقاط بفارق ثلاث نقاط عن أشبيلية المتصدر، وذلك بعد مرور اربع جولات على انطلاقة الليغا.

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برشلونة وغرناطة بث مباشر يلا شوت yalla barca مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر بدون تقطيع كورة اون لاين يوتيوب، ورغم خسارة برشلونة في الجولة الأولى أمام أتلتيك بلباو، لكن الفريق الكتالوني نجح في التعويض بفوز عريض على ريال بيتس قبل أن يعود للتعثر مجدداً أمام المتواضع أوساسونا خارج ملعبه، ليعود بعدها بفوز كبير على فالنسيا على ملعبه، والملاحظ في نتائج برشلونة مع بداية الموسم الحالي، فشل الفريق في تحقيق الفوز خلال ثلاث مباريات خارج ملعبه محلياً وأوروبياً،، فهل يكسر برشلونة العقدة اليوم أمام غرناطة وفي حضور ميسي الأول كأساسي.

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وشارك ميسي في مباراة بروسيا دورتموند بدوري الأبطال كبديلاً في الشوط الثاني بعد تعافييه من الأصابة التي لحقت به قبل بداية الموسم الجديد، ويعتمد برشلونة على ثلاثي الهجوم المميز ميسي وجريزمان وسواريز لأرباك دفاعات غرناطة في لقاء اليوم.

وشهدت تشكيلة برشلونة الرسمية التي تبدأ اليوم ضد غرناطة مفاجأة كبيرة تتمثل بجلوس ليونيل ميسي أحتياطياً، وجاء التشكيل الأساسي على الوضع التالي: حراسة المرمى: تير شتيغن، خط الدفاع: جونيور – لينجليت – بيكيه – سيميدو، الوسط: دي يونج – راكيتيتش – روبرتو، ثلاثي الهجوم: جريزمان – بيريز – سواريز.