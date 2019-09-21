اونلاين | يلا شوت NOOW مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر KOORALIVE يلا شوت رابط ماتش الاتحاد والهلال بدون تقطيع ELHilal GOAL

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت NOOW مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر KOORALIVE يلا شوت رابط ماتش الاتحاد والهلال بدون تقطيع ELHilal GOAL والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كورة ستار تابع البث المباشر لمباراة اتحاد جدة ضد فريق الهلال اليوم السبت 21 سبتمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين YALA SHOOOT PLUS.

يلا لايف شاهد المباراة كاملة بين الفريقين، حيث ستكون المباراة نارية بين ناديي الهلال واتحاد جدة في الدوري السعودي، خاصة بعد خروج الاتحاد من بطولة دوري أبطال آسيا في الدور الربع نهائي على يد الهلال بعد الخسارة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد KOORA ONLINE.

كورة أونلاين ويدخل فريق الاتحاد المباراة بأهداف عديدة يريد تحقيقها أمام الهلال، ويرغب الاتحاد في تحقيق الفوز والاستمرار في المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان KOORA LIVE، يلا تابع المباراة كاملة بين الهلال والاتحاد عبر اليوتيوب YALA LIVE.

Advertisements

يلا كورة بينما يدخل فريق الهلال بطموح خطف الثلاث نقاط خارج ملعبه ووسط جماهيره الاتحاد، ويرغب في المنافسة وتحقيق لقب الدوري السعودي بعد خسارته في الموسم الماضي لحساب نظيره فريق النصر الذي حسم اللقب في الجولة الأخيرة KOORA STAR.

جول كورة ويحتل فريق الهلال المركز الرابع برصيد 7 نقاط من ثلاث جولات خاضها بالدوري وتعادل في مباراة وحيدة وفاز في مواجهتين KOORA ONLINE، بينما يحل الاتحاد المركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط فقط، حيث خسر مباراتين من ثلاث لقاءات في الدوري السعودي GOAL KOORA.

يلا شوت حصري.