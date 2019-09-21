اونلاين | رابط beIN SPORT HD 4 مشاهدة مباراة ميلان وإنتر بث مباشر YALLAKORA كورة لايف MATCH NOW رابط ماتش الانتر وميلان NEW

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يلا شووت مباراة ميلان وانتر ميلان، يشهد اليوم مباراة ديربي بين كبيري ايطاليا، الانتر ميلان و واي سي ميلان، ديربي الغضب، أكثر ديربي كراهيتاً في إيطاليا وفي تاريخ كرة القدم، تلعب المباراة اليوم علي ملعب السان سيرو، في يوم السبت، الموافق الواحد وعشرون من سبتمبر، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي، على قناة بي إن سبورت 4، التي تملك الحقوق الحصرية في بث المسابقات والبطولات الریاضیة في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة شمال أفريقيا.

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هذا اللقاء هو اللقاء 294 بين الفريقين انتصر الانتر في 104 مباريات، وسجل في شباك الميلان 429 هدف، والميلان يتفوق في المواجهات المباشرة حيث انتصر في 111 مباراة، وسجل مجموع أهداف 405 هدف في شباك الانتر، ويعتبر أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ الديربي من المباريات الرسمية هو الأوكراني أندري ميكولايوفيتش شيفتشينكو، حيث استطاع احراز اربعة عشر هدف في شباك الانتر، ويليه اللاعب الايطالي جوزيبي مياتسا حيث سجل ثلاثة عشر هدف منهما اثنا عشر مع الانتر، وهدف وحيد مع الميلان، ويعد أكثر اللاعبين مشاركتاً في الديربي هو اسطورة الدفاع الايطالي باولو مالديني حيث شارك في ست وخمسين مباراة رسمية، ويليه الأرجنتيني خافيير مارتينيز بسبع وأربعين مشاركة مع الانتر، وتعد أكبر نتيجة جمعت بين الفريقين تعود إلي 3 مارس 1918 عندما فاز الميلان بثمانية أهداف مقابل هدف للانتر.

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