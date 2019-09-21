اونلاين | يلا شوت Twitch.tv مشاهدة مباراة الاتحاد والهلال بث مباشر YALLA liVe السعودية الرياضية يوتيوب رابط ماتش الهلال Ittihad

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شاهد بث مباشر مباراة الهلال واتحاد جدة السعودي؛ مساء اليوم السبت 21-9-2019؛ بالجولة الرابعة لدوري وكأس محمد بن سلمان؛ عبر رابط كورة ستار KORA STAR.

ويدخل الهلال السعودي المباراة بدوافع الفوز على منافس اليوم؛ في بطولة دوري أبطال آسيا بثلاثية مقابل هدف وحيد والصعود لدور الأربعة من البطولة؛ تابع مباراة الهلال واتحاد جدة بث مباشر بدون تقطيع عبر رابط يلا شووت بلس YALLA SHOOT PLUS.

على الجهة المقابلة يدخل اتحاد حدة السعودي؛ المباراة أملا في تحقيق الفوز ومضالحة جماهيره عقب الخروج الآسيوي؛ شاهد لايف مباراة الهلال واتحاد جدة بالجولة الرابعة من دوري المحترفين السعودي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية الجوهرة المشعة؛ عبر رابط يلا كورة YALLA KORA.

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وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والثلث مساء بتوقيت القاهرة؛ الثامنة والثلث بتوقيت مكة المكرمة؛ التاسعة والثلث بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وتذاع مباراة الهلال واتحاد جدة السعودي؛ على قنوات الرياضية السعودية المللك الحصري لجميع مباريات البطولة.

ويحتل اتحاد جدة المركز الرابع عشر بجدول الترتيب برصيد 3 نقاط وله مباراة مؤجلة؛ بينما يحتل الهلال صدارة جدول الترتيب برصيد 7 نقاط؛ ويمكنكم متابعة مباراة الهلال واتحاد جدة؛ بالجولة الرابعة لدوري المحترفين السعودي عبر موقع الخليج 365 الرياضي في بث حي ومباشر بدون تقطيع برابط كورة لايف KORA LIVE.