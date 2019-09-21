اونلاين | يلا شوت Estora مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر يلا شوت Yalla nOw تابع ستار الاسطورة مباراة الهلال والاتحاد LIVE

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مشاهدة مباراة الهلال واتحاد جدة اليوم اسبت 21-9-2019 بث مباشر عبر رابط كورة أون لاين kora online ، حيث تتجه أنظار متابعي وعشاق كرة القدم السعودية نحو ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة، من أجل مشاهدة الديربي بين كلا من الهلال والاتحاد، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2019-2020.

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وتقام فعاليات مباراة الهلال والاتحاد ببطولة الدوري السعودي، مساء اليوم السبت، في تمام السابعة وعشرون دقيقة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الثامنة وعشرون دقيقة بتوقيت السعودية وقطر والعراق، وفي تمام التاسعة وعشرون دقيقة بتوقيت أبو ظبي وسلطنة عمان.

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وتُذاع فعاليات الديربي السعودي الناري بين كلا من الهلال والاتحاد في بطولة الدوري السعودي، عبر قناة الرياضية السعودية، كما يمكنكم مشاهدة أحداث المباراة بجودة عالية من خلال روابط البث المباشر التي يقدمها لكم موقع الخليج 365 الرياضي.

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ويأتي التشكيل الاقرب للموج الأزرق في هذه المباراة كالتالي : حراسة المرمى: عبدالله المعيوف، خط الدفاع: ياسر الشهراني / جانغ / محمد جحفلي / علي آل بليهي، خط الوسط: محمد كنو / سلمان الفرج / أندري كاريو / سيباستيان جيوفينكو / سالم الدوسري، خط الهجوم: بافيتيمبي جوميز، المدير الفني: الروماني رازفان لوشيِسكو.

بينما سيكون التشكيل الأقرب للعميد، على النحو التالي : حراسة المرمى: فواز القرني، خط الدفاع: سعود عبد الحميد / مروان دا كوستا / زياد الصحفي / منصور الحربي، خط الوسط: كريم الأحمدي / إميليانو / خوسيه لويس مارتينيز / كارلوس فيلانويفا / رومارينيو، خط الهجوم: ألكسندر، المدير الفني: التشيلي خوسيه لويس سيرا.