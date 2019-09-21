رياضة | بأوامر ليفربول.. ماني يحتل عرش محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بأوامر ليفربول.. ماني يحتل عرش محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحف إنجليزية صباح اليوم عن كون إدارة نادي ليفربول تخطط الأن لمكافأة نجم الفريق الدولي السنغالي ساديو ماني؛ وذلك بعدما تألق اللاعب بشكل كبير منذ بداية هذا الموسم.

ونجم ماني في أن يسجل ٤ أهداف في بطولة الدوري وصنع هدف ٱخر وهذا بالإضافة إلي تسجيله هدفين في بطولة السوبر الأوروبي والذي نجح ليفربول في تحقيقه على حساب تشيلسي.

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وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية؛ أن إدارة ليفربول قد بدأت مفاوضاتها بهدف تجديد عقد الدولي السنغالي ساديو ماني ورف راتبه ليصبح هو الأعلى أجرا بين كل زملائه في ليفربول بما فيهم محمد صلاح.

وذكرت تقارير صحفية بأن ماني يحصل الأن علي نحو ١٥٠ ألف باوند أسبوعيا والعقد الجديد الذي يوقع مع ليفربول سيجعله يحصل علي ٢٢٠ ألف باوند وذلك أكثر بنحو ٢٠ باوند مما يحصل عليه محمد صلاح في عقده الحالي مع الريدز.

يذكر أن عقد ماني الجديد مع ليفربول سيجعله يستمر في صفوف الفريق حتى موسم ٢٠٢٥